Mert Demir: Geçirdiğim ameliyat dolayısıyla sahneye çıkamayacağım

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Mert Demir, geçtiğimiz gün burun ameliyatı olmuştu. Ünlü şarkıcı, geçirdiği ameliyat dolayısıyla "Ajda Pekkan ve Arkadaşları" konserinde sahne alamayacağını açıkladı.

Mert Demir: Geçirdiğim ameliyat dolayısıyla sahneye çıkamayacağım

"Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" ve "Pusulam Rüzgar" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz gün burnundaki deviasyon sorunu nedeniyle ameliay olan Mert Demir'den hayranlarını üzecek haber geldi.

Mert Demir: Geçirdiğim ameliyat dolayısıyla sahneye çıkamayacağım - 1

Ünlü şarkıcı, geçirdiği ameliyat sebebiyle 'ın bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği "Ajda Pekkan ve Arkadaşları" konserinde sahne alamayacağını açıkladı.

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e: Kralım

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e: Kralım

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"HARİKA BİR KONSER OLSUN"

Mert Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada " Tüpraş Stadyumu konserinde geçirdiğim ameliyat dolayısıyla sahneye çıkamayacağımı üzülerek duyurmak isterim. Harika bir konser olsun" ifadelerini kullandı.

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