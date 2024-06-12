Mert Demir: Geçirdiğim ameliyat dolayısıyla sahneye çıkamayacağım

"Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" ve "Pusulam Rüzgar" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz gün burnundaki deviasyon sorunu nedeniyle ameliay olan Mert Demir'den hayranlarını üzecek haber geldi.
Ünlü şarkıcı, geçirdiği ameliyat sebebiyle Ajda Pekkan'ın bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği "Ajda Pekkan ve Arkadaşları" konserinde sahne alamayacağını açıkladı.
"HARİKA BİR KONSER OLSUN"
Mert Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ajda Pekkan Tüpraş Stadyumu konserinde geçirdiğim ameliyat dolayısıyla sahneye çıkamayacağımı üzülerek duyurmak isterim. Harika bir konser olsun" ifadelerini kullandı.
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