Mert Demir: Geçirdiğim ameliyat dolayısıyla sahneye çıkamayacağım

"Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" ve "Pusulam Rüzgar" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz gün burnundaki deviasyon sorunu nedeniyle ameliay olan Mert Demir'den hayranlarını üzecek haber geldi.