Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken hamle

Son olarak "Aile" adlı dizide rol alan ve dizi final yaptıktan sonra tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.
Demir'e "Ateşe Düştüm" adı şarkısında vokal yapan Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını güçlendiren bir hamle yaptı.
MERT DEMİR KAYITSIZ KALAMADI
Ünlü oyuncu, Mert Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir videonun altına 'kalp ve gül' emojisiyle yorum yaptı. Buna kayıtsız kalmayan Mert Demir de Sarıkaya'ya kalpli bir emojiyle karşılık verdi.
Bu paylaşım ve yorumun ardından ünlü oyuncu ve şarkıcının aşk yaşadığı iddiaları yeniden alevlendi.
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