Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken hamle

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, konuyla ilgili sessizliklerini koruyor. Sarıkaya, sosyal medyada aşk iddialarını güçlendiren bir hamlede bulundu.

Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken hamle

Son olarak "Aile" adlı dizide rol alan ve dizi final yaptıktan sonra tatile çıkan 'nın bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Demir'e "Ateşe Düştüm" adı şarkısında vokal yapan Serenay Sarıkaya,  aşk iddialarını güçlendiren bir hamle yaptı.

Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken hamle - 1

MERT DEMİR KAYITSIZ KALAMADI

Ünlü oyuncu, Mert Demir'in hesabından paylaştığı bir videonun altına 'kalp ve gül' emojisiyle yorum yaptı. Buna kayıtsız kalmayan Mert Demir de Sarıkaya'ya kalpli bir emojiyle karşılık verdi.

Bu paylaşım ve yorumun ardından ünlü oyuncu ve şarkıcının aşk yaşadığı iddiaları yeniden alevlendi.

Serenay Sarıkaya tatil paylaşımlarıyla gündemde

Serenay Sarıkaya tatil paylaşımlarıyla gündemde

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