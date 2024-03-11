Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken hamle

MERT DEMİR KAYITSIZ KALAMADI

Ünlü oyuncu, Mert Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir videonun altına 'kalp ve gül' emojisiyle yorum yaptı. Buna kayıtsız kalmayan Mert Demir de Sarıkaya'ya kalpli bir emojiyle karşılık verdi.



Bu paylaşım ve yorumun ardından ünlü oyuncu ve şarkıcının aşk yaşadığı iddiaları yeniden alevlendi.

