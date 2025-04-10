Mert Demir yeni imajıyla gündemde: İnsan bazen değişmek istiyor
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ve kısa bir süre önce yeniden sevenleriyle buluşan Mert Demir, imaj değiştirdi. Son hali gündem olan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili açıklama yaptı.
"Ateşe Düştüm" şarkısıyla tanınan ve son dönemde Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Mert Demir, ünlü oyuncuyla reklam aşkı yaşadığı iddiaları sonrası bir açıklama yapmıştı.
Ünlü şarkıcı, açıklamasında "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum" demişti.
SON HALİ GÜNDEM OLDU
Uzun bir süre sonra sahneye çıkan ünlü şarkıcı imaj değiştirdi. Mert Demir'in dönüşü sadece sahne performansıyla değil yeni tarzıyla dikkat çekti.
2025'in ilk konserini veren Mert Demir'in saçlarını kısacık kestirdiği ve kilo aldığı görüldü. Ünlü ismin bıyıkları da gözlerden kaçmadı.
"İNSANLAR BU KİM DER GİBİ BAKTI"
2. Sayfa'nın haberine göre; Almanya turnesinde konserlerine devam eden 31 yaşındaki Mert Demir, sahnede hayranlarıyla sohbet etti.
Ünlü şarkıcı ''Biraz değişmişim değil mi? Beğendiniz mi? Dün Hannover'da konser verdik. Sahneye çıktığımda insanlar bu kim ya gibi baktı. İnsan bazen değişmek istiyor" ifadelerini kullandı.
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