Mert Ramazan Demir askere gidiyor: Son hali gündem oldu
Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay'a gidiyor. Asker tıraşı olan ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptı. Dizide üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay-İskenderun'a gidiyor.
Bedelli askerlik yapacak olan ünlü oyuncu, hazırlıklara başladı. Birliğine teslim olmaya hazırlanan Mert Ramazan Demir, asker tıraşı oldu.
HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ
Tıraş olduktan sonra çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem olan Mert Ramazan Demir'in kısa saçları hayranlarını ikiye böldü.
Bazıları ünlü ismin her halinin yakışıklı olduğunu düşünürken; bazıları da yeni imajını hiç beğenmedi.
FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Öte yandan üç sezondur Star ekranlarında izleyici ile buluşan Yalı Çapkını dizisi 101. bölümüyle final yaptı. Final bölümüne; Halis Ağa'nın dönüşüyle Korhan ailesinin mutluluğu damga vurdu.
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