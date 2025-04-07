Mert Ramazan Demir askere gidiyor: Son hali gündem oldu

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay'a gidiyor. Asker tıraşı olan ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Mert Ramazan Demir askere gidiyor: Son hali gündem oldu

Star TV'nin sevilen dizisi 101. bölümüyle final yaptı. Dizide üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay-İskenderun'a gidiyor.

Bedelli askerlik yapacak olan ünlü oyuncu, hazırlıklara başladı. Birliğine teslim olmaya hazırlanan Mert Ramazan Demir, asker tıraşı oldu.

Mert Ramazan Demir askere gidiyor: Son hali gündem oldu - 1

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Tıraş olduktan sonra çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem olan Mert Ramazan Demir'in kısa saçları hayranlarını ikiye böldü.

Bazıları ünlü ismin her halinin yakışıklı olduğunu düşünürken; bazıları da yeni imajını hiç beğenmedi.

Mert Ramazan Demir askere gidiyor: Son hali gündem oldu - 2

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Öte yandan üç sezondur Star ekranlarında izleyici ile buluşan dizisi 101. bölümüyle final yaptı. Final bölümüne; Halis Ağa'nın dönüşüyle Korhan ailesinin mutluluğu damga vurdu. 

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