Mert Ramazan Demir askere gidiyor: Son hali gündem oldu

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptı. Dizide üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay-İskenderun'a gidiyor.

Bedelli askerlik yapacak olan ünlü oyuncu, hazırlıklara başladı. Birliğine teslim olmaya hazırlanan Mert Ramazan Demir, asker tıraşı oldu.