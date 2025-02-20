Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı?
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur 2015 yılında dünyaevine girdi. Çift, 2017 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Son dönemde ünlü çiftin yeniden görüşmeye başladığına dair iddialar ortaya atıldı.
37 yaşındaki Merve Boluğur sosyal medya hesabında "Son zamanlarda sadece hikayelere sardım, film falan hak getire..." ifadelerini kullanarak iddiaları dikkate almadı.
X platformunda Merve Boluğur adına olan ancak resmi olmadığı belirtilen hesap ise "Eskiden, yeni olmaz" notuyla paylaşıım yaptı.
"BEN MUTLU BİR YUVAM OLSUN İSTEDİM"
Öte yandan geçtiğimiz yıl Merve Boluğur katıldığı bir progamda "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunmuştu.
Boluğur'un açıklamalarından sonra sosyal medyada eski eşi Murat Dalkılıç ile ilgili bir video yapıldı. Dalkılıç konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Dalkılıç'ın açıklaması:
"Günlerdir DM kutuma gelen sevgi dolu mesajlarınız beni derinden etkiliyor. Ben de son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum o yüzden konuyla pek ilgilenemedim. Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit. Orada hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bir bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu."
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