Merve Boluğur takipçisine verdiği yara bandı örneğiyle çok konuşuldu

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Merve Boluğur sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.



37 yaşındaki Boluğur, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Boluğur, bir takipçisinin "Bir erkekte en çok neye dikkat edersiniz?" sorusuna dikkat çekici bir cevap verdi. Boluğur şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün dizimde ufak bir yara olmuştu. Bir hastane ziyaretindeyim. Yara bandım eskimişti... Bunu fark edip hemşireden yara bandı istenmişti... Böyle ince detaylar çok ipucu verir."

