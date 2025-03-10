Merve Boluğur takipçisine verdiği yara bandı örneğiyle çok konuşuldu

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Merve Boluğur takipçisine verdiği yara bandı örneğiyle çok konuşuldu

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

37 yaşındaki Boluğur, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Boluğur, bir takipçisinin "Bir erkekte en çok neye dikkat edersiniz?" sorusuna dikkat çekici bir cevap verdi. Boluğur şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün dizimde ufak bir yara olmuştu. Bir hastane ziyaretindeyim. Yara bandım eskimişti... Bunu fark edip hemşireden yara bandı istenmişti... Böyle ince detaylar çok ipucu verir."

Merve Boluğur takipçisine verdiği yara bandı örneğiyle çok konuşuldu - 1

"NEDEN SİYAH?"

Genelde siyah kıyafetler giymeyi tercih eden Boluğur'a "Neden siyah?' sorusu soruldu. Oyuncu "O benim rafine zevkim. Kendimi dışa vurumum. Başka renkte o kadar iyi hissetmiyorum" yanıtını verdi.

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Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı?

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Merve Boluğur takipçisine verdiği yara bandı örneğiyle çok konuşuldu - 2

Bir ilişkide yaş farkının önemli olup olmadığı sorulan Boluğur "Bence şu açıdan önemli. İnsan olgun, daha sorumluluk sahibi birini göstermek ister günün sonunda...Kişinin kendini insani olarak geliştirmiş olması önemli" yanıtını verdi.

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