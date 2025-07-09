Merve Boluğur'dan tatil pozu

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Merve Boluğur, Alaçatı'ya gitti. Ünlü oyuncu, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Merve Boluğur'dan tatil pozu

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu , paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki oyuncu, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Soluğu Çeşme Alaçatı'da alan Merve Boluğur, keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Boluğur'dan tatil pozu - 1

YORUM YAĞDI

, güneşlenirken verdiği pozu paylaştı. Ünlü oyuncunun tatil karesine binlerce beğeni ve "Dizilerde görmek istiyoruz", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.

Merve Boluğur takipçisine verdiği yara bandı örneğiyle çok konuşuldu

Merve Boluğur takipçisine verdiği yara bandı örneğiyle çok konuşuldu

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