Merve Boluğur'dan tatil pozu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki oyuncu, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Soluğu Çeşme Alaçatı'da alan Merve Boluğur, keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Merve Boluğur , sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

YORUM YAĞDI

Merve Boluğur, güneşlenirken verdiği pozu paylaştı. Ünlü oyuncunun tatil karesine binlerce beğeni ve "Dizilerde görmek istiyoruz", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.