Merve Boluğur'dan üçüncü evlilik açıklaması

Zaman zaman takipçilerinin sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, son olarak üçüncü evlilik sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.



Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yapan Boluğur, "3'üncü kez evlilik var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Çocuğuma baba olabilecek, sahiplenici bir adamla... Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim."

