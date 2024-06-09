Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi

İki sezon boyunca Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu.
Bir süredir evlenecekleri iddia edilen ünlü çift dünyaeviene girdi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Dizdar ile Ayger Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.
"ARKADAŞ KALARAK AYRILDIK"
Öte yandan Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar’la ayrılık kararı aldıklarını "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" diyerek duyurmuştu.
Cihan Ayger de 2020 yılında Elif Boyner’le nikah masasına oturmuş, ancak evlilikleri bir yılda sona ermişti.
Ayrıca Merve Dizdar, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.
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