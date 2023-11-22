Merve Özbey babasını andı: Seninle oturduğum yere geldim

Babası Ahmet Özbey'i 2020 yılında kaybeden Merve Özbey, geçtiğimiz yıl Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuş ve babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak iyi bir koca olmadığını açıklamıştı.

Babasıyla ilişkisinden bahseden Özbey, "Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı. Ben babamı aradıkça açmamaya başladı. Gelmek istiyorum dedikçe bahane buldu. Ama hiçbir zaman saygısızlık etmedim" ifadelerini kullanmıştı.