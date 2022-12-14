Merve Özbey oğlu Emir'in yüzünü ilk kez gösterdi

İki yıldır Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve yaklaşık 4 ay önce ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Merve Özbey, bebeğinin yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Merve Özbey oğlu Emir'in yüzünü ilk kez gösterdi

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2020 yılında Kenan Koçak ile dünyaevine giren şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Merve Özbey, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. 

"MERHABA BEN EMİR"

Oğlu Emir'in yüzünü ilk kez gösteren ünlü isim, paylaşımına "Merhaba ben Emir. Nam-ı diğer Emii" notunu düştü.

Merve Özbey oğlu Emir'in yüzünü ilk kez gösterdi - 1

"TEK ÇOCUK HİÇ ÇOCUKMUŞ"

Geçtiğimiz aylarda kızı Elif Özüm'ün kardeşi Emir'i sevdiği anları paylaşmış ve "Abla oldu. Her şeyin çok farkında. Saçını seviyor. Bir tek emzik krizimiz var, o da çözülür herhalde. Bu arada tek çocuk hiç çocukmuş kesin bilgi yayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

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