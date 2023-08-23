Merve Özbey son durumunu paylaştı: Bu uzun bir süreç

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserlerini ertelemek zorunda kalan Merve Özbey, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Merve Özbey son durumunu paylaştı: Bu uzun bir süreç

2020 yılında nikah masasına oturduğu Kenan Koçak ile iki çocuklu mutlu bir evliliği olan Merve Özbey, bir süre önce geçirdiği ameliyatın ardından oluşan komplikasyon nedeniyle tedavi altına alındı.

KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili “Geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorlarımın tavsiyesi ile 30 Ağustos’a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğiyle" diye açıklama yapmıştı.

Merve Özbey son durumunu paylaştı: Bu uzun bir süreç - 1

"DURUM İYİYE GİDİYOR"

Hastane odasından yeni bir paylaşım yapan Merve Özbey, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü isim, yayınladığı videoda, "Dün geceyi zor geçirmiş olsam da bugün enerjik uyandım. Hastanede zaman zor geçiyor. 6 ay kadardır sürüyor, bu uzun bir süreç benim için. Biraz durmam gerektiğini fark ettim. Ama durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberler vereceğim günleri bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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