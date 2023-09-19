Merve Taşkın kimdir? Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın kaç yaşında ve nereli?

Merve Taşkın, 21 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşında olan sosyal medya fenomeni paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Twitter'da birçok kez gündeme gelen Merve Taşkın, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşımla adını duyurdu.



TEŞHİRCİLİK SUÇLAMASINDAN BERAAT ETMİŞTİ



Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verilmişti.



İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Taşkın avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katılmıştı.



Kendisine söz verilen sanık Merve Taşkın, beraatini talep etmiş ve mahkeme, "Müstehcenlik" suçundan dava açılmışsa da atılı suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın'ın beraatine karar vermişti.