Merve Taşkın kimdir? Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın kaç yaşında ve nereli?

Merve Taşkın, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla dikkat çeken Merve Taşkın'ın özel hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında ve nereli

Merve Taşkın kimdir? Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın kaç yaşında ve nereli?

Merve Taşkın, 21 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşında olan fenomeni paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Twitter'da birçok kez gündeme gelen Merve Taşkın, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşımla adını duyurdu.

TEŞHİRCİLİK SUÇLAMASINDAN BERAAT ETMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verilmişti.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Taşkın avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katılmıştı.

Kendisine söz verilen sanık Merve Taşkın, beraatini talep etmiş ve mahkeme, "Müstehcenlik" suçundan dava açılmışsa da atılı suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın'ın beraatine karar vermişti.

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