Meryem Uzerli deprem bölgesi için bağış toplayacak

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.



Birçok ünlü isim depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Meryem Uzerli de deprem bölgesi için bağış toplayacak. Oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki arkadaşlarıyla görüşerek Dubai’ye gitti. Uzerli, TIME 100 Awards Töreni’nde Hollywood yıldızlarıyla birlikte Türkiye’deki depremzedeler için bağış toplayacak.

Oyuncu sosyal medya hesabında, "Böyle günlerde ve her zaman en önemlisi insan olarak birbirimize destek olmamız" mesajını paylaşmıştı.

