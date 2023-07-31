Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları listesinde

"Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları listesinde yer aldı. Listede Marilyn Monroe, Monica Belluci ve Angelina Jolie gibi isimler yer alıyor.

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları listesinde

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları listesine girdi. İstatistik hesabı World of Statistics tarafından yapılan dünyanın en güzel kadınları adlı listede Marilyn Monroe, Monica Belluci, Angelina Jolie, Charlize Theron, Brigitte Bardot ve Audrey Hepburn gibi isimler yer alıyor.

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları listesinde - 1

Listede yer alan tek Türk isim Uzerli oldu.

World of Statistics adlı hesabın 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

"Hürrem" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak. Uzerli son dönemde reklam filmlerinde oynamayı tercih ediyor. 

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları listesinde - 2

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncu son olarak yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Oyuncunun yüzündeki güzellik uygulamaları, sosyal medya takipçileri tarafından eleştirilmişti.

Çene ve yanak dolgusu yaptırdığı ileri sürülen Meryem Uzerli'ye bazı takipçileri yaptıkları yorumlarla sitem etti.

Bir takipçisi, "Meryem Hanım siz çok güzel bir kadındınız zaten. Mimiklerinize hayrandım, yüz ifadesini bu kadar iyi kullanabilen nadir insanlardandınız. Özellikle Hürrem rolünde. Niye bu kadar oynadınız? İfadelerle akılda kalmak önemlidir" diye yazdı.

Bir başka takipçisi de "Lütfen daha fazla estetik yapma" ifadesini kullandı. 

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları listesinde - 3

Uzerli, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu ilişkiden iki yıl sonra Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti.

Meryem Uzerli ve Can Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı. 

Yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da gözlerden uzak bir şekilde geçiren Meryem Uzerli, 2021'de Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirmişti. Uzerli, Lily Koi'nin babasını hayranlarıyla hiç tanıştırmadı.

MAGAZİN HABERLERİ

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