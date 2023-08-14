Meryem Uzerli'den 40 yaş kutlaması

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da yaşıyor.

40 yaşına basan Uzerli, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte Berlin'de bir partiyle kutladı. Tarihi bir otelde gerçekleşen partiye Meryem Uzerli'nin başta olmak üzere İstanbul, Los Angeles, Paris ve Berlin’den birçok arkadaşı katıldı.