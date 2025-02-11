Meryem Uzerli'nin büyük kızı 11 yaşında: Bebeklik karelerini ilk kez paylaştı

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara 11 yaşına bastı. Oyuncu kızının eğlenceli doğum günü partisinden birçok kare paylaştı.

Meryem Uzerli'nin büyük kızı 11 yaşında: Bebeklik karelerini ilk kez paylaştı

Şu sıralar Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan ünlü oyuncu , kızı Lara Jemima’nın 11'inci yaş gününü sosyal medyada kutladı.

Halit Ergenç ile başrolleri paylaştığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle tanınan ve geniş kitlelerce sevilen Meryem Uzerli, kızının doğum günü partisinden birçok kare paylaştı.

Meryem Uzerli'nin büyük kızı 11 yaşında: Bebeklik karelerini ilk kez paylaştı - 1

Paylaşımında kızının bebeklik fotoğraflarına da yer veren Uzerli "Seni ne kadar sevdiğimi kelimeler tarif edemez. Büyümeme yardım ettin ve ben de sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Sen inanılmaz bir ruhsun ve senin annen olmaktan çok gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Olduğun gibi mükemmelsin. İyi ki doğun büyük aşkım. Tüm dileklerin gerçek olsun." ifadelerini kullandı.

Meryem Uzerli'nin büyük kızı 11 yaşında: Bebeklik karelerini ilk kez paylaştı - 2

Uzerli'nin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Meryem Uzerli'nin büyük kızı 11 yaşında: Bebeklik karelerini ilk kez paylaştı - 3

2014'TE İLK KEZ ANNE OLDU

Öte yandan , 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu ilişkiden iki yıl sonra Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti.

Meryem Uzerli ve Can Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı.

Meryem Uzerli'nin büyük kızı 11 yaşında: Bebeklik karelerini ilk kez paylaştı - 4 Uzerli'nin küçük kızı  Lily Koi 

2021'DE İKİNCİ ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

Yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da gözlerden uzak bir şekilde geçiren , 2021'de Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirmişti. Uzerli, Lily Koi'nin babasını hayranlarıyla hiç tanıştırmadı.

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