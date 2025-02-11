Meryem Uzerli'nin büyük kızı 11 yaşında: Bebeklik karelerini ilk kez paylaştı
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara 11 yaşına bastı. Oyuncu kızının eğlenceli doğum günü partisinden birçok kare paylaştı.
Şu sıralar Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızı Lara Jemima’nın 11'inci yaş gününü sosyal medyada kutladı.
Halit Ergenç ile başrolleri paylaştığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle tanınan ve geniş kitlelerce sevilen Meryem Uzerli, kızının doğum günü partisinden birçok kare paylaştı.
Paylaşımında kızının bebeklik fotoğraflarına da yer veren Uzerli "Seni ne kadar sevdiğimi kelimeler tarif edemez. Büyümeme yardım ettin ve ben de sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Sen inanılmaz bir ruhsun ve senin annen olmaktan çok gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Olduğun gibi mükemmelsin. İyi ki doğun büyük aşkım. Tüm dileklerin gerçek olsun." ifadelerini kullandı.
Uzerli'nin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
2014'TE İLK KEZ ANNE OLDU
Öte yandan Meryem Uzerli, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu ilişkiden iki yıl sonra Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti.
Meryem Uzerli ve Can Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı.
2021'DE İKİNCİ ÇOCUĞUNA KAVUŞTU
Yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da gözlerden uzak bir şekilde geçiren Meryem Uzerli, 2021'de Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirmişti. Uzerli, Lily Koi'nin babasını hayranlarıyla hiç tanıştırmadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Meryem Uzerli
- Magazin
- N-Life Magazin