Meryl Streep’le aşk mı yaşıyor? Martin Short yanıtladı

Ünlü oyuncu Martin Short, Club Random with Bill Maher”in pazar günkü bölümüne konuk oldu. İkilinin Altın Küre'de samimi olarak görülmelerinin ardından Short ve Streep'in flört ettiği iddiaları gündeme geldi.

Bir süredir "Only Murders in the Building" adlı dizide birlikte rol aldığı Meryl Streep ile aşk yaşadığı iddia edilen Short, konuya açıklık getirdi.



Short, "Biz bir çift değiliz, sadece çok yakın arkadaşız" dedi.