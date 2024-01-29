Meryl Streep’le aşk mı yaşıyor? Martin Short yanıtladı

"Only Murders in the Building" dizisinde birlikte rol alan Meryl Streep ile Martin Short'un aşk yaşadığı iddia edilmişti. Short, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Meryl Streep’le aşk mı yaşıyor? Martin Short yanıtladı

Ünlü oyuncu Martin Short, Club Random with Bill Maher”in pazar günkü bölümüne konuk oldu. İkilinin Altın Küre'de samimi olarak görülmelerinin ardından Short ve Streep'in flört ettiği iddiaları gündeme geldi.

Bir süredir "Only Murders in the Building" adlı dizide birlikte rol aldığı Meryl Streep ile aşk yaşadığı iddia edilen Short, konuya açıklık getirdi.

Short, "Biz bir çift değiliz, sadece çok yakın arkadaşız" dedi.

Meryl Streep’le aşk mı yaşıyor? Martin Short yanıtladı - 1

Short, 1980 yılında dünyaevine girdiği Nancy Dolman ile 2010 yılında eşi vefat edene kadar evli kaldı.

Meryl Streep ise geçtiğimiz ekim ayında 45 yıllık eşi Don Gummer'dan boşanmıştı.

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