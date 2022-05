Met Gala bu yıl toplanan bağışla rekor kırdı

Yılın moda olayı olarak bilinen Met Gala , bu yıl 17,4 milyon dolar değerinde bağış toplayarak büyük bir rekora imza attı. New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi ’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım için düzenlediği etkinlik her ne kadar ünlü isimlerin giydiği kıyafetlerle öne çıksa da toplanan bağış moda dünyası için büyük önem taşıyor.

2021 MET GALA İPTAL OLMUŞTU Müzenin Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu Met Gala , geçen sene pandemiden dolayı gerçekleşmediği için bu yıl iki kere düzenlendi.

İKİ GECEDE REKOR BAĞIŞ

Müzenin yaptığı açıklamaya göre düzenlenen iki geceden toplamda 33.7 milyon dolar değerinde bağış toplandı. Met Gala'ya içinde moda, müzik, spor veya farklı birçok sektörden 400'ün üstünde konuk katıldı.

Moda dünyasının en göz alıcı gecesi Met Gala 2022’nin teması 'Amerika'da: Modanın Antolojisi' (In America: An Anthology of Fashion) olarak belirlenmişti.