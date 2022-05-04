Met Gala bu yıl toplanan bağışla rekor kırdı

Yılın moda olayı olarak bilinen Met Gala, bu yıl 17,4 milyon dolar değerinde bağış toplayarak büyük bir rekora imza attı. New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım için düzenlediği etkinlik her ne kadar ünlü isimlerin giydiği kıyafetlerle öne çıksa da toplanan bağış moda dünyası için büyük önem taşıyor.

2021 MET GALA İPTAL OLMUŞTU



Müzenin Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu Met Gala, geçen sene pandemiden dolayı gerçekleşmediği için bu yıl iki kere düzenlendi.

