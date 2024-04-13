Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Yurtlarda daha kaç tane ünlü çocuğu var acaba?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde öz annesinden bahsettiği bir video yayınlayan Nebioğlu "Mücadeleme tam gaz devam edeceğim. Bu davanın kazananı zaten benim. Öz annem, kendi ortada olmasa da hiç problem değil; mahkeme onu da çıkartacak ortaya. Severek çıkmak istemedi, o zaman zorla çıkacak ortaya. Kadını da bir rahat bırakın ya. Var demek ki bir şeyler..." diye konuşmuştu.
"OLAY BU KADAR BASİT"
Duygu Nebioğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Bu kez diğer ünlüleri hedef alan Duygu Nebioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Beni doğuran kadın hedef tahtasına benzemiyor da, ancak o günlerden bugünlere, birilerini hedef göstererek geliniyor demek ki. Tabuları kırmak için öyle iki tır, kamyon okumanıza gerek yok; okuyanları da görüyoruz. İç sesiniz zaten kendi tabusuna yenik düşüyor ise hedefiniz en son kendiniz oluyorsunuz. Olay bu kadar basit! Ben annemi hedef almadım çağrı yaptım, ona ulaşmak benim gayemdir. Sizler Yeşilçam'sınız, bizler karaçam mıyız? Hayır ben paralı bir dünyada yaşıyorum, derdim para oluyor da siz parasız dünyada mı yaşıyorsunuz? 'Beni niye oraya almıyorsunuz' derler adama. Yurtlarda kaç tane ünlü çocukları var acaba daha? Yurt dışındaki 'aitsiz' çocuklar daha kaç tane acaba? Bunlar gözden kaçan çocuklar. Sağlık muhabirleri ile kurulan doktor kanalları vasıtasıyla öğrenilen çocuk sayılarının kaç olduğunu biliyor musunuz acaba, resmen soykırım!"
"20 yıldır araştırıyorum ben, siz sadece 20 dakika bakıp geçebilirsiniz, hayatınıza devam edersiniz" diyen Nebioğlu, "Kendinize de iyi bakın, lakin; 20 yılda neler kaybettim bir ben bilirdim, şimdi herkes bilsin ki kaybettiklerimin yerine mucizeler koyuyorum. Beni ve mucizelerimi 38 sayfanın içine gömemezsiniz. Zaman geri akmıyor diyorlar ya, ancak zaman ileri de akmamış, bu yüzden anlatmadıklarına hep birlikte geri gidiyoruz. Zaten daha fazla sinirlendirirlerse beni, yakında 10 partlık video gelir" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Metin Akpınar