Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Yurtlarda daha kaç tane ünlü çocuğu var acaba?

"OLAY BU KADAR BASİT"

Duygu Nebioğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Bu kez diğer ünlüleri hedef alan Duygu Nebioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Beni doğuran kadın hedef tahtasına benzemiyor da, ancak o günlerden bugünlere, birilerini hedef göstererek geliniyor demek ki. Tabuları kırmak için öyle iki tır, kamyon okumanıza gerek yok; okuyanları da görüyoruz. İç sesiniz zaten kendi tabusuna yenik düşüyor ise hedefiniz en son kendiniz oluyorsunuz. Olay bu kadar basit! Ben annemi hedef almadım çağrı yaptım, ona ulaşmak benim gayemdir. Sizler Yeşilçam'sınız, bizler karaçam mıyız? Hayır ben paralı bir dünyada yaşıyorum, derdim para oluyor da siz parasız dünyada mı yaşıyorsunuz? 'Beni niye oraya almıyorsunuz' derler adama. Yurtlarda kaç tane ünlü çocukları var acaba daha? Yurt dışındaki 'aitsiz' çocuklar daha kaç tane acaba? Bunlar gözden kaçan çocuklar. Sağlık muhabirleri ile kurulan doktor kanalları vasıtasıyla öğrenilen çocuk sayılarının kaç olduğunu biliyor musunuz acaba, resmen soykırım!"