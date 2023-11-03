Metin Arolat'ın acı günü: Bir gün arayla iki amcasını da kaybetti

1995 yılında hem "Dert Değil" şarkısıyla hem de bu şarkıya çektiği kliple adını duyuran Metin Arolat, peş peşe aldığı ölüm haberleriyle yıkıldı. Ünlü ismin amcaları Osman Saffet Arolat ile Mehmet Neşet Arolat bir gün arayla vefat etti.

"RUHLARI ŞAD OLSUN" Metin Arolat yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, “Bir gün arayla iki amcamı birden peş peşe sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin