Metin Uca'nın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olan Metin Uca'nın, yeniden fenalaşarak entübe edildiği açıklandı. Peki, Metin Uca kimdir? Sunucu Metin Uca kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl?



METİN UCA KİMDİR?



Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğan sunucu ve seslendirme sanatçısıdır. Babası Hakkârili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bileciklidir.



Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.



CHP içinde etkin olarak siyasetle uğraştı. 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.



Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor.



2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.



3 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul havalimanında "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan gözaltına alındı.



METİN UCA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?



Metin Uca'nın 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir şekilde ameliyata alındığını belirten Baykara, 72 saatin atlatılmasının ardından tedavinin kaldığı yerden devam etmesini beklediklerini söyledi.



Uca'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:



"Sevgili dostlarımız, sevenlerimiz Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim.



15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz.



Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; 'umudu kaybetmemek' Umudu kaybetmeyeceğiz."