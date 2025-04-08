Metin Yıldız kimdir, nereli? Metin Yıldız'ın hayat hikayesi

Aslen Fatsa, Ordu'lu olan Metin Yıldız, memur bir ailenin ortanca çocuğudur. 20 Ağustos 1974 doğumlu olan Yıldız, 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra Vizontele Tuuba (2003) ile birlikte BKM serüveni başladı. 2003 yılından itibaren BKM Mutfak'da çalıştı.



Halen BKM Mutfak’ta oyunculuk ve yazarlık yapmaktadır. 7 Mayıs 2008 tarihinde, Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da skeç oynamıştır. Şimdi, şu sıralarda atv'de Alemin Kıralı adlı dizisinin Kubat Otuzşubat rolünde oynamaktadır. Metin Yıldız, evlidir ve 2 çocuk babasıdır