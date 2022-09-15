MFÖ grubundan Fuat Güner’in menajer sevgilisi İpek İyier dolandırıldı: 1 milyon TL zarar ettim

MFÖ'nün üyesi Fuat Güner'in kendisinden 33 yaş küçük menajer sevgilisi İpek İyier, geçtiğimiz yıl ağustos ayında menajer B.O. ile tanıştı. İddiaya göre; B.O. piyasada birçok ünlü şarkıcının menajerliğini yaptığını, sektörde sözü geçen itibarlı biri olduğuna dair söylemleriyle İyier'in güvenini kazandı.



Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İyier, anlaşması yapılan işler için yaklaşık 1 milyon liralık harcama yaptı. Konserlerin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen şirket tarafından para yatırılmayınca B.O., çeşitli bahanelerle menajer İyier'i oyalamaya başladı. Genç kadın, bir süre sonra ortağı B.O.'ya ulaşamadı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



"YALAN VE HİLELERLE BENİ KANDIRDI"



İyier, kendisini aldatarak ortak şirket kurmaya ikna eden B.O.'nun şirket adına konser organizasyonları yapılmasına rağmen hiçbir şirket veya şirket sahibini tanımadığı ve bağlantısı olmamasına rağmen yalan ve hileli davranışlarla kendisini aldattığını ileri sürdü. Yaklaşık 1 milyonluk zarara uğradığını ileri süren İpek İyier, kendisini dolandıran ve güveni kötüye kullanan B.O.'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.