Michelle Obama ünlü şarkıcı Bruce Springsteen'e vokalistlik yaptı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Bruce Springsteen'in Barcelona konserinde, sahnede çok özel bir vokalisti vardı.

Ünlü müzisyen, önceki gün verdiği konserde, hit şarkısı "Glory Days"i söylerken ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama da ona katıldı.

Lluis Companys Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen konserde Obama hem şarkı söyledi hem de tef çalıp dans etti.

Obama'nın, diğer vokalistlerle birlikte şarkıya eşlik ettiği anların videosu, internette viral oldu.