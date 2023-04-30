Michelle Obama ünlü şarkıcı Bruce Springsteen'e vokalistlik yaptı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Bruce Springsteen'in Barcelona konserinde, sahnede çok özel bir vokalisti vardı.
Ünlü müzisyen, önceki gün verdiği konserde, hit şarkısı "Glory Days"i söylerken ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama da ona katıldı.
Lluis Companys Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen konserde Obama hem şarkı söyledi hem de tef çalıp dans etti.
Obama'nın, diğer vokalistlerle birlikte şarkıya eşlik ettiği anların videosu, internette viral oldu.
Konserden bir gün önce de Barack Obama, Michelle Obama, Steven Spielberg, Kate Capshaw ve Bruce Springsteen ile eşi Patti Scialfa birlikte yemek yemişti. Hatta yemekten sonra bir restoran çalışanı, Spielberg, Obama ve Springsteen ile birlikte fotoğraf çektirerek sosyal medyada da paylaşmıştı.
Amar adlı restoranın çalışanlarından Pol Perello, ünlü isimlerle çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşmış ve paylaşımına "Yaptığınız işin size getirdiği mutluluk" ifadelerini kullanmıştı.