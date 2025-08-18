Michelle Yeoh 21 yıllık birlikteliğin sırrını açıkladı

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmindeki performansıyla Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Michelle Yeoh, bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu oldu.



Ünlü oyuncu, aynı yıl 19 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Jean Todt ile dünyaevine girdi.



2004 yılında bu yana birlikte olan ünlü çiftten Michelle Yeoh, People dergisine verdiği röportajda mutlu ilişkisiyle ilgili konuştu.



İlişkilerinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ve aşklarını her gün kutladıklarını söyleyen ünlü oyuncu, eşinin romantik biri olduğunu vurguladı.



Yeoh, "Beraber olduğumuz günleri tek tek sayıyor. Hatta isterseniz saatini ve dakikasını bile söyleyebilir" dedi.

"AŞK GÜNLÜK BİR ÇABADIR"



63 yaşındaki ünlü oyuncu, mutlu evlilikleriyle ilgili de Evliliklerinin sırrını ise Yeoh şu sözlerle özetledi:



"Sadece yıl dönümleri ya da doğum günlerinde değil, birlikte geçirilen her gün kutlanmalı. Aşk, günlük bir çabadır."



Öte yandan Michelle Yeoh, daha önce hayatındaki en büyük üzüntüsünün çocuk sahibi olamamak olduğunu ifade etmişti.