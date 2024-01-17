Mika Raun'a ne oldu? "Öldü" iddiaları ardından sessizliğini bozdu

Son dönemlerin dikkat çeken fenomenlerinden Mika Can Raun'un paylaşımlarına ara vermesi çeşitli iddialara neden olmuştu. Kimileri Mika Raun'un öldüğünü iddia ederken kimileri kaçırıldığı söylentilerini yaymıştı. Raun, günler süren sessizliğini bozdu.

Mika Raun'a ne oldu? "Öldü" iddiaları ardından sessizliğini bozdu

Cinsiyet değiştirip bir dizi estetik ameliyat olan fenomen Mika Can Raun, her anını hesabından paylaşıyordu. Bir süre paylaşımlarına ara veren Raun'un akıbeti merak ediliyordu.

Mika Raun'a ne oldu? "Öldü" iddiaları ardından sessizliğini bozdu - 1

En son gizemli sevgilisiyle Tayland'a gittikten sonra sırra kadem basan Mika Raun hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Mika Raun'a ne oldu? "Öldü" iddiaları ardından sessizliğini bozdu - 2

Hakkındaki "öldü, kaçırıldı" iddiaları ardından sessizliğini bozan Mika Raun, hastanesi odasında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...