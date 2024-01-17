Mika Raun'a ne oldu? "Öldü" iddiaları ardından sessizliğini bozdu

Cinsiyet değiştirip bir dizi estetik ameliyat olan fenomen Mika Can Raun, her anını sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Bir süre paylaşımlarına ara veren Raun'un akıbeti merak ediliyordu.

En son gizemli sevgilisiyle Tayland'a gittikten sonra sırra kadem basan Mika Raun hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Hakkındaki "öldü, kaçırıldı" iddiaları ardından sessizliğini bozan Mika Raun, hastanesi odasında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.