Miley Cyrus evi yandıktan bir gün sonra sete çıktığını anlattı

Bir döneme damga vuran "Hanna Montana" karakteri ile şöhreti yakalayan Miley Cyrus, TikTok'da yayınladığı videoda; "Black Mirror" için Afrika'da sette olduğu sırada Malibu'daki evinin yandığını anlattı.
Dizide rol aldığı bölümde bir sedyeye bağlı olduğu sahneyi de hatırlatan Cyrus, bu sahnenin anksiyete ataklarına yol açtığından bahsetti.
Ünlü isim, "Muhtemelen iki ya da üç yıl sonra, bu olay gerçekleştikten sonra, anlamadım ama bir sedyeye bağlanacağıma dair bir vizyonla birlikte bu anksiyete krizini yaşardım. Bu yüzden ne zaman performans sergilemeye gitsem bu rüyaları görürdüm” dedi.
Cyrus, sözlerine "Bunun hiçbir anlam ifade etmeyen endişeli bir görüntü olduğunu düşünmüştüm ama aslında evim yanarken, ellerim kelepçeli ve yatağa bağlı bir şekilde sedyeye bağlanmıştım" diye devam etti.
"ŞOV DEVAM ETMELİ"
Dizide rol gereği bir klip sahnesi olduğundan da bahseden ve zorlandığını anlatan Miley Cyrus, evi yandıktan bir gün sonra sete gittiğini anlattı.
Ünlü şarkıcı, "Evimin yandığını öğrendim. Set ertesi gündü. Şov devam etmeli" ifadelerini kullandı.
YANGIN SONRASI ÜZÜNTÜSÜNÜ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI
Miley Cyrus'un evi, 2018'de 96.000 dönümlük alanı kül eden Woolsey Yangını'nda yıkılan 1.600'den fazla evden biriydi.
Cyrus, evini o zamanki eşi Liam Hemsworth ile paylaşıyordu. Ünlü isim, yangınla ilgili üzüntüsünü itfaiyecilere teşekkür ederek "Hayvanlarım ve Hayatımın aşkı güvenli bir şekilde kurtuldu ve şu anda önemli olan tek şey bu. Evim artık ayakta değil ama ailem ve arkadaşlarımla paylaştığım anılar hala güçlü. Geriye kalan her şey için minnettarım" sözleriyle ifade etmişti.
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