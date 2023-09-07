Miley Cyrus evi yandıktan bir gün sonra sete çıktığını anlattı

Ünlü isim, "Muhtemelen iki ya da üç yıl sonra, bu olay gerçekleştikten sonra, anlamadım ama bir sedyeye bağlanacağıma dair bir vizyonla birlikte bu anksiyete krizini yaşardım. Bu yüzden ne zaman performans sergilemeye gitsem bu rüyaları görürdüm” dedi.





Cyrus, sözlerine "Bunun hiçbir anlam ifade etmeyen endişeli bir görüntü olduğunu düşünmüştüm ama aslında evim yanarken, ellerim kelepçeli ve yatağa bağlı bir şekilde sedyeye bağlanmıştım" diye devam etti.