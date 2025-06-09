Miley Cyrus'tan uyuşturucu itirafı: Yıllar sonra anlattı
2020 yılında madde bağımlılığından kurtulan dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, geçmişine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde dokuzuncu stüdyo albümünü yayımlayan Miley Cyrus, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. ABD'li müzisyen, madde bağımlılığıyla mücadele ettiği yıllarda büyük harcamalar yaptığını ve bunu muhasebecisine “vintage kıyafet” olarak yansıttığını itiraf etti.
Cyrus, ses getiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Biz onlara vintage kıyafet diyorduk. Muhasebecim her gördüğünde, ‘15.000 dolarlık orijinal John Lennon tişörtü nerede?’ diye soruyordu. Ben de ‘Yukarıda, dolapta’ diyordum.”
Cyrus, satın aldığı pahalı eşyaları da aynı şekilde sakladığını anlattı.
Uyuşturucu bağımlılığından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Disney kökenli yıldız “En sevdiğim şey, her sabah yüzde 100 dinç bir şekilde uyanmak'' dedi.
Müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Miley Cyrus, 30 Mayıs 2025’te Something Beautiful adlı dokuzuncu stüdyo albümünü yayımlamıştı. Albümün çıkış şarkısı End of the World 3 Nisan’da dinleyicilerle buluştu ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bağımlılık
- Miley Cyrus
- Uyuşturucu