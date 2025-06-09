Miley Cyrus'tan uyuşturucu itirafı: Yıllar sonra anlattı

Geçtiğimiz günlerde dokuzuncu stüdyo albümünü yayımlayan Miley Cyrus, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. ABD'li müzisyen, madde bağımlılığıyla mücadele ettiği yıllarda büyük harcamalar yaptığını ve bunu muhasebecisine “vintage kıyafet” olarak yansıttığını itiraf etti.

Cyrus, ses getiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz onlara vintage kıyafet diyorduk. Muhasebecim her gördüğünde, ‘15.000 dolarlık orijinal John Lennon tişörtü nerede?’ diye soruyordu. Ben de ‘Yukarıda, dolapta’ diyordum.”

Cyrus, satın aldığı pahalı eşyaları da aynı şekilde sakladığını anlattı.

