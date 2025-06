Miley Cyrus'tan uyuşturucu itirafı: Yıllar sonra anlattı

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Disney kökenli yıldız “En sevdiğim şey, her sabah yüzde 100 dinç bir şekilde uyanmak'' dedi.



Müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Miley Cyrus, 30 Mayıs 2025’te Something Beautiful adlı dokuzuncu stüdyo albümünü yayımlamıştı. Albümün çıkış şarkısı End of the World 3 Nisan’da dinleyicilerle buluştu ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.