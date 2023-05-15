Milletvekili seçilemeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

Ünlü aktör Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın teklifi üzerine Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olmuştu. Muğla'da sandıkların yüzde 100'ü açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre 40 bin 437 oyda kalan Aslantuğ, Meclis’e giremedi. Muğla'da CHP’den 4, AK Parti’den 2, İYİ Parti’den ise 1 aday milletvekili seçildi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Aslantuğ, “Kendimize açıklayacak kelimelerimiz yoksa eğer hayatı anlamak da zorlaşıyor. Önemli olmaya değil, değerli olmaya dair yolculuk içindeyiz. Bir sınırı, sonu da yok elbette. Sanatın siperliğine itirazım vardı, gereğini yapmaya çalıştım. An itibarıyla da sanatta kendini değil, kendinde sanatı sevmeye çalışanlarla bu ömrü tamamlarım. Gönlünü, pusulasını açan herkese, tanıdığı sevdiği yerden bin selam olsun” ifadelerini kullandı.