Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar'dan Jackie Chan paylaşımı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye ilk madalyasını kazandı. Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu, ünlü aktör Jackie Chan ile bir araya geldiği anları paylaştı. Çavdar paylaşımına "Madalyayı Jackie Chan’den almak mı? Yaşandı bu da yaşandı" notunu düştü.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül, 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı.
Meryem Betül Çavdar, Tokyo 2020'de de K44 49 kiloda gümüş madalya almıştı. Kariyerinin ikinci paralimpik madalya sevincini yaşayan milli sporcu, başarısını tatamite Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.
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