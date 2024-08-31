Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar'dan Jackie Chan paylaşımı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye ilk madalyasını kazandı. Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, ünlü aktör Jackie Chan ile bir araya geldiği anları paylaştı. Çavdar paylaşımına "Madalyayı Jackie Chan’den almak mı? Yaşandı bu da yaşandı" notunu düştü.