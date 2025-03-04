Millie Bobby Brown dış görünüşüyle ilgili yorumlara isyan etti: Hedef haline geldim!

"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, geçtiğimiz mayıs ayında Jake Bongiovi ile sessiz sedasız evlenmişti. Bir süredir gözlerden uzak olan Millie Bobby Brown, yeni filmi The Electric State'nin galasında tarzıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun giyim tarzı beğenilmezken yaşından büyük göründüğüne dair eleştiler almıştı.

Kendini yaşından büyük göstermeye çalıştığı ve her haliyle genç bir kadın gibi değil de 40'larında bir ev hanımı gibi göründüğü söylenen yıldız oyuncu, bu sözlere ateş püskürdü. "BENİ ZAMAN İÇİNDE DONMUŞ GİBİ GÖRMEK İSTİYORLAR" Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Millie Bobby Brown, "Bu sektöre 10 yaşında adım attım. Dünyanın gözleri önünde büyüdüm ama nedense insanlar benimle birlikte büyüyemiyor. Beni, zaman içinde donmuş gibi görmek istiyorlar. Sanki hâlâ Stranger Things'in ilk sezonundaki gibi görünmem gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Ve artık öyle görünmediğim için hedef haline geldim" ifadelerini kullandı.

HAKKINDA YAZILAN MAKALELERİN BAŞLIKLARINI OKUDU Kendisi ile ilgili "Millie Bobby Brown gibi Z kuşağı mensupları neden bu kadar kötü yaşlanıyor?" ve "Millie Bobby Brown yüzüne ne yaptırdı?" gibi manşetlere dikkat çeken oyuncu, yetişkin yazarların zamanlarını yüzünü, vücudunu ve tercihlerinin analizine harcamasının rahatsız edici olduğunu belirtti.

"BÜYÜDÜĞÜM İÇİN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM" "Bu gazetecilik değil zorbalık" diyen Brown, özellikle bu haberlerin bazılarını kaleme alan kişilerin kadın olmasının daha da üzücü olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Hep genç kadınları desteklemekten, onları yüceltmekten bahsederiz ama iş icraata geldiğinde, tıklanma uğruna onları yıkmak daha kolay geliyor. Gerçeklerden kopmuş insanlar, bir kız çocuğunun kendi koşullarıyla, onların beklentilerine göre değil, bir kadına dönüşmesini kaldıramıyor. Büyüdüğüm için özür dilemeyeceğim. Daha küçük görünmek, daha az yer kaplamak zorunda değilim. Görünüşüm, kıyafetlerim veya kendimi nasıl ifade ettiğim konusunda utandırılmayacağım."

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