Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.



Sanatçının haberini söz yazarı Seda Akay sosyal medyadan duyurdu.



Yapılan müdahalenin ardından Abacı'nın kalbine stent takıldığı öğrenildi. Abacı’nın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin bir süre daha hastanede süreceği belirtildi. Abacı, uzun yıllardır kızı ve torunuyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

