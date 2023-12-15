Mucize filmiyle tanınan Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı: Evlilik cüzdanını yırttı

SEDA TOSUN KİMDİR?



1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seda Tosun, Aydın Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. 2008 yılı Miss Turkey finalistlerinden oldu. Balayı isimli filminde başrol oynadı.Kertenkele isimli dizide oynayan Tosun asıl çıkışını 2015 yapımı Mucize filmiyle yakaladı.



Seda Tosun 2018 yılında müzisyen Eymen Adalı ile evlendi. Ancak çiftin mutlulukları sadece 1,5 yıl sürdü. Çift 2020 yılında boşandı.



Seda Tosun 2022 yılında ikinci kez nikah masasına oturdu. Seda Tosun, sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile hayatını birleştirdi.