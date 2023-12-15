Mucize filmiyle tanınan Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı: Evlilik cüzdanını yırttı

Oyuncu Seda Tosun, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu eşi Taner Ataş'tan boşanma kararı almıştı. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Tosun "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Mucize filmiyle tanınan Tosun, 2020 yılında müzisyen Eymen Adal'dan boşanmıştı.
2022 yılında Taner Ataş ile ikinci kez nikah masasına oturan Seda Tosun, ağustos ayında da Lidya adını verdiği kızını dünyaya getirmişti.
EVLİLİK CÜZDANINI YIRTTI
Adliye önünde yaptığı açıklamayla boşandığını duyuran ve "Bugün itibarıyla boşandım. Buradan herkese duyurulur. Yaşasın özgürlük" diyen Tosun evlilik cüzdanını yırttı.
SEDA TOSUN KİMDİR?
1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seda Tosun, Aydın Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. 2008 yılı Miss Turkey finalistlerinden oldu. Balayı isimli filminde başrol oynadı.Kertenkele isimli dizide oynayan Tosun asıl çıkışını 2015 yapımı Mucize filmiyle yakaladı.
Seda Tosun 2018 yılında müzisyen Eymen Adalı ile evlendi. Ancak çiftin mutlulukları sadece 1,5 yıl sürdü. Çift 2020 yılında boşandı.
Seda Tosun 2022 yılında ikinci kez nikah masasına oturdu. Seda Tosun, sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile hayatını birleştirdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin
- N-Life Magazin