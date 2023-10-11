Muhteşem Gatsby filminin yıldızı Carey Mulligan üçüncü kez anne oldu

2012 yılında şarkıcı Marcus Mumford ile nikah masasına oturan oyuncu Carey Mulligan üçüncü kez anne oldu.
Beni Asla Bırakma, Diren ve Utanç gibi filmlerle tanınan Mulligan ile İngiliz folk rock grubu Mumford & Sons’ın bir üyesi olan Mumford'ın Evelyn ve Wilfred isimli iki çocukları daha bulunuyor. 36 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu yılın başında hamile olduğunu duyurmuştu.
Mulligan bebeğinin ne zaman doğduğu, adı veya cinsiyeti hakkında bilgi vermedi.
Öte yandan çocukken mektup arkadaşı olan çift, büyüdüklerinde iletişimlerini kaybetmelerine rağmen, 'Inside Llewyn Davis' filminde yer aldıktan sonra aşkları yeniden alevlendi.
İkili, 9 aylık birliktelik sonrası 2012'de evlendi.
Carey Mulligan ile Marcus Mumford, 2015 yılında ilk çocukları Evelyn'i kucaklarına aldı. Ünlü çiftin, Ağustos 2017'de oğulları Wilfred dünyaya geldi.
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