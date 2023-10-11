Muhteşem Gatsby filminin yıldızı Carey Mulligan üçüncü kez anne oldu

2012 yılında şarkıcı Marcus Mumford ile nikah masasına oturan oyuncu Carey Mulligan üçüncü kez anne oldu.

Beni Asla Bırakma, Diren ve Utanç gibi filmlerle tanınan Mulligan ile İngiliz folk rock grubu Mumford & Sons’ın bir üyesi olan Mumford'ın Evelyn ve Wilfred isimli iki çocukları daha bulunuyor. 36 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu yılın başında hamile olduğunu duyurmuştu.

Mulligan bebeğinin ne zaman doğduğu, adı veya cinsiyeti hakkında bilgi vermedi.