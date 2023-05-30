Müjde Ar: Hukuksuzca adımı kullananlara karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım

Müjde Ar, Twitter'da adına açılan ve siyasi tweet'ler atan hesabın sahte olduğunu, sadece Instagram sayfası olduğunu açıklamıştı. Ünlü isim, daha önce Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Instagram dışında hiçbir sosyal medya platformunda hesabım yoktur. Twitter'da adıma açılan hiçbir hesapla da ilgimin olmadığını bilginize sunarım" demişti.

Söz konusu hesabı yargıya taşıyan Ar, sahte hesabın tweet'lerini sürdürmesi üzerine kendi Twitter hesabını açmak zorunda kaldı. Usta oyuncu, MujdeArOfficial isimli adresinden, "Hukuksuzca adımı kullanan kişilere karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım. Diğer hiçbir hesaba itibar etmeyiniz" mesajını paylaştı.