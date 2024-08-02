Müjde Ar kalp ameliyatı oldu: Çok acil müdahale edildi

Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Müjde Ar, kalp ameliyatı oldu.
MagazinSortie'nin haberine göre; 70 yaşındaki Ar'ın damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alındığı ortaya çıktı.
"DİYABETE BAĞLI GELİŞMİŞ"
Gazeteci Olcay Ünal Sert'e sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, operasyonun 2 saat sürdüğünü söyledi ve ekledi:
"Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tektikler sonucu çok acil müdahale edildi."
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