Müjde Ar kalp ameliyatı oldu: Çok acil müdahale edildi

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar'ın kalp ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Müjde Ar kalp ameliyatı oldu: Çok acil müdahale edildi

Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Müjde Ar, kalp ameliyatı oldu.

MagazinSortie'nin haberine göre; 70 yaşındaki Ar'ın damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alındığı ortaya çıktı.

Müjde Ar kalp ameliyatı oldu: Çok acil müdahale edildi - 1

"DİYABETE BAĞLI GELİŞMİŞ"

Gazeteci Olcay Ünal Sert'e sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, operasyonun 2 saat sürdüğünü söyledi ve ekledi:

"Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tektikler sonucu çok acil müdahale edildi."

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