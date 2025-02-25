Müjde Ar'dan trafik kazası sonrası ilk açıklama: Mutlak ölümden döndüm

70 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Sanatçının dün akşam trafik kazası geçirdiği ve Ar'ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında hastanemize başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.”

"ÇOK BÜYÜK BİR KAZA GEÇİRDİK"

Kaza sonrası Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'e konuşan Müjde Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" dedi.

Hafif ağrıları olduğunu belirten usta sanatçı, "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" ifadelerini kullandı.