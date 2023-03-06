Müjde Ar'ın torun sevinci

"KARDEŞİMİN MANGAL GİBİ BİR YÜREĞİ VARDI"



Müjde Ar, kız kardeşini kaybettiğinde duygularını "O bizim her şeyimizdi, neşemizdi, kanımız, canımızdı. Üç ay birlikte çok ağır bir süreç geçirdik. 8 Ocak'ta yattığından, vefat ettiği 10 Nisan'a kadar bize hiçbir şey hissettirmemeye çalıştı. Mangal gibi bir yüreği vardı benim kardeşimin. Oğlu üzülmesin, ben üzülmeyeyim diye en ağır durumda bile 'Bir şeyim yok' dedi. Bir gün içinde bütün organları dayanamadı ve gece 03:20'de kaybettik. Tabii herkesin yakını için ölüm çok çok acı ama Mehtap o kadar renkli, o kadar sade, o kadar insancıl bir kişilikti ki... Onsuz bir hayata alışmak çok zor olacak" sözleriyle ifade etmişti.