Murat Arkın'dan aile pozu: Sanırım bir alana diğer ürün bedava günleri

"BU SENE BEN KONUŞTUN, SEN DİNLEDİN BABAM"

Öte yandan Murat Arkın, babası olmadan kutladığı ilk doğum gününü “Her kavuşma aslında bir ayrılık… Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin” ifadeleriyle kutlamıştı.