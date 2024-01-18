Murat Arkın'dan aile pozu: Sanırım bir alana diğer ürün bedava günleri

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde hayatını kaybetmişti. Arkın'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
Babası Cüneyt Arkın gibi oyuncu olan Murat Arkın, zaman zaman paylaştığı aile pozlarına bir yenisini ekledi.
AİLE POZUNU PAYLAŞTI
Murat Arkın, kardeşi Kaan ile bir örnek giyindiği kareyi "Bir alana diğer ürün bedava günleri sanırsam" notuyla paylaştı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
"BU SENE BEN KONUŞTUN, SEN DİNLEDİN BABAM"
Öte yandan Murat Arkın, babası olmadan kutladığı ilk doğum gününü “Her kavuşma aslında bir ayrılık… Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin” ifadeleriyle kutlamıştı.
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