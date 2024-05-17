Murat Boz: Tuba’yla hiçbir zaman sevgili olmadık

Ünlü şarkıcı Murat Boz, rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığına dair yapılan haberlere yanıt verdi.

Murat Boz: Tuba’yla hiçbir zaman sevgili olmadık

Zeytin Ağacı dizisinde başrolleri paylaşan ile rol arkadaşı 'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selim Akar’ın YouTube programına konuk olan Murat Boz “Gerçekten sevişmişler, sevgililer” yorumları hakkında konuştu.

Ünlü şarkıcı “Demek ki iyi oynamışız, ben onu anlıyorum. Tuba’yla hiçbir zaman sevgili olmadık. Çok iyi iki arkadaşız. Çok iyi dostuz hatta. Çok iyi sırdaşız. Bizim asla bir sevgili ilişkimiz olmadı" dedi.

Murat Boz: Tuba’yla hiçbir zaman sevgili olmadık - 1

sözlerine "O sahneler öyle kolay sahneler değil. Ben, yönetmenimiz Burcu (Alptekin) ve Tuba'dan destek aldım. Benim için de çok kolay bir şey değildi. Öyle tek başınıza değilsiniz, etrafta bütün set ekibi var. Tuba’yla çok nadir yakalanan bir dostluğumuz var” diye devam etti.

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