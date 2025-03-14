Murat Cemcir'den Şinasi Yurtsever'e veda: Gönlümüzün neşesiydi

Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever mide kanseri nedeniyle 51 yaşındaki hayatını kaybetti. Ünlü isimler, Şinasi Yurtsever'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınlarken gözler daha önce birçok yapımda birlikte rol aldığı Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e çevrilmişti.

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ESKİ ROL ARKADAŞINA BÖYLE VEDA ETTİ Ahmet Kural sessizliğini korurken; Murat Cemcir de acı haberden saatler sonra rol arkadaşı Şinasi Yurtsever için veda paylaşımı yaptı.

"KELİMELER KİFAYETSİZ" Murat Cemcir, Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi gibi projelerde birlikte rol aldığı Şinasi Yurtsever'e; "Canım arkadaşım, büyük komedyen, tertemiz kalbiyle hepimizin yüzünü aydınlatan şahane insan gönlümüzün neşesi Şinasi Yurtsever hayata gözlerini yumdu. Kelimeler kifayetsiz... Sevgili dostumun değerli eşi, kıymetli annesi ve arkadaşları başta olmak üzere onu seven herkesin başı, başımız sağ olsun. Allah hepimize sabır versin. Canım kardeşimin mekanı cennet olsun. O bizi güldürdü yeni hayatında Allah da onu güldürsün" sözleriyle veda etti.

HASTALIĞI İLERLEYİNCE SETE DÖNEMEDİ Şinasi Yurtsever, son olarak Yüzde İki adlı dizide Kadri karakterine hayat veriyordu. Dizinin ilk 5 bölümünde rol alan Yurtsever, 15 gün önce zatürreye yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.Hastalığı ilerleyip sete dönemeyince senaryo gereği oyuncu tatile gitmiş gibi gösterildi.

CENAZE TÖRENİ YARIN 51 yaşında aramızdan ayrılan Şinasi Yurtsever'in cenaze töreninin detayları belli oldu. Merhum oyuncu, 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından saat 13.20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.

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