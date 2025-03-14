Murat Cemcir'den Şinasi Yurtsever'e veda: Gönlümüzün neşesiydi
Oyuncu Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yurtsever vefatıyla sanat dünyasını yasa boğarken; gözler rol arkadaşlarına çevrilmişti. Murat Cemcir, birçok yapımda birlikte rol aldığı Şinasi Yurtsever'e duygusal satırlarla veda etti.
Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever mide kanseri nedeniyle 51 yaşındaki hayatını kaybetti.
Ünlü isimler, Şinasi Yurtsever'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınlarken gözler daha önce birçok yapımda birlikte rol aldığı Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e çevrilmişti.
ESKİ ROL ARKADAŞINA BÖYLE VEDA ETTİ
Ahmet Kural sessizliğini korurken; Murat Cemcir de acı haberden saatler sonra rol arkadaşı Şinasi Yurtsever için veda paylaşımı yaptı.
"KELİMELER KİFAYETSİZ"
Murat Cemcir, Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi gibi projelerde birlikte rol aldığı Şinasi Yurtsever'e; "Canım arkadaşım, büyük komedyen, tertemiz kalbiyle hepimizin yüzünü aydınlatan şahane insan gönlümüzün neşesi Şinasi Yurtsever hayata gözlerini yumdu. Kelimeler kifayetsiz... Sevgili dostumun değerli eşi, kıymetli annesi ve arkadaşları başta olmak üzere onu seven herkesin başı, başımız sağ olsun. Allah hepimize sabır versin. Canım kardeşimin mekanı cennet olsun. O bizi güldürdü yeni hayatında Allah da onu güldürsün" sözleriyle veda etti.
HASTALIĞI İLERLEYİNCE SETE DÖNEMEDİ
Şinasi Yurtsever, son olarak Yüzde İki adlı dizide Kadri karakterine hayat veriyordu. Dizinin ilk 5 bölümünde rol alan Yurtsever, 15 gün önce zatürreye yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.Hastalığı ilerleyip sete dönemeyince senaryo gereği oyuncu tatile gitmiş gibi gösterildi.
CENAZE TÖRENİ YARIN
51 yaşında aramızdan ayrılan Şinasi Yurtsever'in cenaze töreninin detayları belli oldu.
Merhum oyuncu, 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından saat 13.20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?
1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.
2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır. Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025’te hayatını kaybetti.
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