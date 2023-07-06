Murat Dalkılıç ile Zeynep Bastık Çeşme'de: Mutlu musun benden daha zengin olduğuna?

Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Zeynep Bastık, kısa bir süre önce Urla'da yaşamaya başlamıştı.

Orada kendine mütevazi bir hayat kurduğunu belirten Zeynep Bastık, tatil için Çeşme'ye gitti. Bastık, burada Murat Dalkılıç ile buluştu.

"BİR ZAMANLAR VOKALİSTİ OLDUĞUM ŞAHISLA YEMEĞE OTURDUM"

Akşam yemeğinde bir araya gelen ikiliden Bastık, Dalkılıç'ın fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Bir zamanlar vokalisti olduğum şahısla yemeğe oturdum" notunu düştü.