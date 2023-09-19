Murat Dalkılıç'tan yeni aşkıyla ilk fotoğraf

Şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü isim, sevgilisi Eda ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Murat Dalkılıç'tan yeni aşkıyla ilk fotoğraf

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç, oyuncu Merve Boluğur'la 2015 yılında nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında boşanmıştı.

Daha sonra Hande Erçel, Sitare Akbaş gibi isimlerle ilişkiyaşayan Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açtı.

Murat Dalkılıç'tan yeni aşkıyla ilk fotoğraf - 1

Birlikteliğini ilan eden Dalkılıç, sevgilisi Eda ile birlikte İngiltere'ye gitti. Ünl şarkıcı, sevgilisiyle ilk fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ekleyerek paylaştı.

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