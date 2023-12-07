Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez kimdir, ne zaman öldü?

2014'te hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan'ın yaklaşık 11 yıl evli kaldığı eski eşi Sema Bekmez, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sema Bekmez'in mesleği oyuncu menajerliği olarak biliniyordu. Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, oğlunun hasta yatağında aldatıldığını, borçlarını zor ödediğini, bu üzüntüler sebebiyle hastalığı yenemediğini söylemişti.

Sema Bekmez'in, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da oynayan bir basketbolcuyla ile ilişkisi olduğu ileri sürüldü. 2010 yılında sağlığına kavuşan Murat Göğebakan, 2011 yılında Sema Bekmez ile olan evliliğini resmen noktaladı.



SEMA BEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?



Murat Göğebakan'ın vefatının ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Sema Bekmez, 6 Kasım 2020 tarihinde şeker komasına girerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu, Sema Bekmez'in kesin ölüm nedenini "kalp damar yetmezliği" olarak açıkladı.