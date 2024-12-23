Murat Kekilli annesini son yolculuğuna uğurladı

Çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitiren Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.



Sıdıka Kekilli'nin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.