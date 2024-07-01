Murat Ünalmış'tan oğluna: Candan öte canım

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış , geçtiğimiz yıl eylül ayında Albena İlieva ile (Nutiye Akar) nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift sade bir törenle dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, yaklaşık 3 ay önce ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Oğluna Selim Baran adını veren Murat Ünalmış, şimdilerde baba olmanın tadını çıkarıyor.

"ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK ÇOK ŞÜKÜR"

Öte yandan Murat Ünalmış, baba olduğunu "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim" sözleriyle duyurmuştu.