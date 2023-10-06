Murat Yıldırım: Bugün Miray’ımız 1 yaşına girdi

Şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide boy gösteren Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ekim 2022'de kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kızlarına Miray adını vermişti.
Yıldırım çiftinden Murat Yıldırım, kızlarının 1 yaş doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
MUTLU AİLE POZU
Ünlü isim, aile fotoğrafına "Bugün Miray’ımız 1 yaşına girdi, iyi ki doğdun meleğimiz. Bütün yaşların sağlıklı ve mutlu geçsin" notunu düştü.
"İYİ Kİ DOĞMUŞ MİS KOKULU"
Murat Yıldırım'ın "Teşkilat" dizisinde geçtiğimiz yıl partneri olan Deniz Baysal ise ünlü oyuncunun paylaşımına "Miroş'um canım iyi ki doğmuş mis kokulu. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bi yaş olsun. Sizi seviyorum" yorumunu yaptı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin
- Murat Yıldırım
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya