Murat Yıldırım: Bugün Miray’ımız 1 yaşına girdi

"İYİ Kİ DOĞMUŞ MİS KOKULU"

Murat Yıldırım'ın "Teşkilat" dizisinde geçtiğimiz yıl partneri olan Deniz Baysal ise ünlü oyuncunun paylaşımına "Miroş'um canım iyi ki doğmuş mis kokulu. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bi yaş olsun. Sizi seviyorum" yorumunu yaptı.