Murat Yıldırım ile Büşra Pekin aynı filmde buluşuyor

Murat Yıldırım ile Büşra Pekin, Şampiyonlar – Satrancın Gizemli Taşları adlı filmde başrolleri paylaşacak.

Murat Yıldırım ile Büşra Pekin aynı filmde buluşuyor

Murat Yıldırım ile Büşra Pekin aynı filmde buluşuyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili Şampiyonlar – Satrancın Gizemli Taşları adlı filmde buluşacak. Filmin senaryosunu Arzu Yurtseven kaleme aldı.

Mustafa Kotan’ın yöneteceği filmin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyor. Murat Yıldırım filmde “Metin”, Büşra Pekin ise  “Canan” karakterlerine hayat verecek. İkili, 2 çocuklu evli bir çifti canlandıracak.

Filmde Erdal Özyağcılar, Ezo Sunal, Mert Ege Ak ve Ayaz Gülşen de rol alacak.

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