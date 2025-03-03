Murat Yıldırım ile eşi Iman Elbani'den mutluluk pozu
Murat Yıldırım ile eşi Iman Elbani'nin mutlu birliktelikleri sürüyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Elbani, eşiyle yeni karesini takipçileriyle paylaştı.
Daha önce "Asi", "Ramo", "Aziz", "Teşkilat" gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift, 2022 yılının ekim ayında kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kızlarına Miray adını vermişti.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Murat Yıldırım ile eşi Iman Elbani, mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.
Bu karelere bir yenisini daha ekleyen Iman Elbani, eşine sarıldığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin keyifli anları büyük ilgi gördüm
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